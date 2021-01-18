Рада може заборонити Кабміну «переносити» робочі дні

У Верховній Раді пропонують обмежити можливість перенесення вихідних та робочих днів та скасувати можливість Кабміну робити відповідні рекомендації.

Як передає Укрінформ, відповідний законопроєкт №4597 за авторством голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третякової та 14 депутатів з фракції “Слуга народу” зареєстровано на офіційному сайті парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, щороку уряд видає розпорядження про перенесення робочих днів, які є наступними після святкових, мотивуючи своє рішення створенням сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціональним використанням робочого часу. Автори ж ініціативи вважають, що надмірна кількість перенесень робочих днів “негативно впливає на продуктивність праці, мінімізує можливості роботи з інвесторами та донорами і назагал формує негативну репутацію бізнеспотенціалу України у світі”.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 67 Кодексу законів про працю та встановити заборону на “перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, крім випадків, встановлених цим Кодексом”. Водночас скасовується норма, згідно з якою Кабмін має право рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій перенести вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Як відомо, згідно з Кодексом законів про працю, в разі, якщо святковий день збігається з вихідним, то вихідний день переноситься. Водночас уряд щороку надає рекомендації з перенесення робочих днів, тому після тривалих вихідних маємо відпрацьовувати по 6 днів на тиждень.