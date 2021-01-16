Україна й Туреччина повністю погодили угоду про соцзабезпечення

Після триденних переговорів, українська та турецька делегації, повністю погодили текст проєкту Угоди про соціальне забезпечення між Україною та Турецькою Республікою.

Про це в коментарі Укрінформу сказав голова української делегації заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

«Другий раунд українсько-турецьких переговорів щодо Угоди про соціальне забезпечення між нашими державами був плідним та конструктивним. Результатом триденної роботи стало узгодження тексту проєкту Угоди про соціальне забезпечення, що, у свою чергу, дає нам у подальшому можливість підписання цього важливого для обох держав документа», - повідомив Музиченко.

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За його словами, текст проєкту Угоди вдалось узгодити завдяки професійному підходу.

«Ми виходили з того, що головними завданнями, які постають перед нами, були і залишаються добробут громадян, створення додаткових гарантій їхніх основних прав, зокрема права на пенсійне та соціальне забезпечення», - уточнив заступник міністра соціальної політики України.

Наступним кроком стане підготовка двосторонньої Адміністративної угоди, яка має забезпечити практичний механізм ефективної реалізації та застосування положень майбутньої Угоди про соціальне забезпечення між нашими державами. Найближчим часом українська сторона підготує проєкт такої угоди та розпочне спільне з турецькою стороною її опрацювання.

Як повідомляв Укрінформ, 12-14 січня 2021 року в Анкарі відбувся другий раунд переговорів щодо укладення Угоди про соціальне забезпечення між Україною та Турецькою Республікою. Попередній раунд переговорів проходив в Анкарі в травні 2019 року, другий мав відбутися в Києві, але через пандемію коронавірусу пройшов в онлайн-режимі.

Станом на 16 липня минулого року в Туреччині дозвіл на проживання отримали майже 16,5 тисяч українців, і більшість із них проживають у Стамбулі, Анталії та Анкарі.