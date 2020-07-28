У Туреччині офіційно проживає майже 16,5 тисяч українців - статистика

У Туреччині дозвіл на проживання отримали майже 16,5 тисяч українців, і більшість із них проживають в Стамбулі, Анталії та Анкарі.

Про це повідомляє інформаційний портал української діаспори в Туреччині UkrAyna з посиланням на дані, отримані в Головному управлінні міграційної служби Туреччини.

«Станом на 16 липня 2020 року посвідку на проживання в Туреччині мають 16416 українців», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 70% українців мешкають у трьох найбільших містах Туреччини: Стамбулі, Анталії, Анкарі. У Стамбулі посвідку на проживання отримали 5228 українців. На другому місці - Анталія (4792 українця), на третьому – столиця Туреччини Анкара (1446 осіб).

Найбільше українців (7839 осіб) мають короткотерміновий дозвіл на проживання. Сімейні посвідки надано 5438 особам. Ще 2803 особи отримали посвідку на інших, не зазначених у довідці підставах. Також в Туреччині навчається 336 студентів з України.

Зауважується, що оприлюднені дані стосуються тільки кількості громадян України, які мають посвідку на проживання, та не охоплюють тих, хто набув турецького громадянства. За різними оцінками, загальна кількість українців в Туреччині становить більше 35 тисяч.

Відповідно до даних, оприлюднених Турецьким інститутом статистики (TÜİK), у 2019 році в Туреччину на постійне або тимчасове місце проживання переїхав 6641 українець. За останні 4 роки це найвищий показник. Водночас, у 2019 році Туреччину залишили 4179 українців.

Таким чином, сальдо міграції (різниця між кількістю українців, які прибули в Туреччину, і кількістю осіб, які вибули) у 2019 році складає 2492 особи, і цей показник у декілька разів вищий ніж у 2018 році (664), коли було зафіксовано найнижче сальдо міграції. У той же час найбільше українців залишилося в Туреччині у 2016 році – 3167 осіб.

Щодо гендерного розподілу, переважна більшість українців, які переїхали до Туреччини, – це жінки. У минулому році до Туреччини іммігрувало 5168 жінок та 1473 чоловіки. Того ж року виїхали 3261 жінка та 888 чоловіків.

Фото: ukr-ayna.com