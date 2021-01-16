Укроборонпром домовляється з Туреччиною про спільні проєкти

Генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв провів зустріч з послом Турецької Республіки в Україні Ягмуром Ахметом Гульдере, під час якої сторони обговорили низку важливих проєктів для оборонних комплексів двох країн.

Про це повідомляється на сайті концерну "Укроборонпром", повідомляє Укрінформ.

«Очільник Концерну та пан Гульдере обговорили низку важливих для наших країн проєктів і досягли домовленостей щодо подальших спільних кроків", - зазначили в Укроборонпромі".

Гусєв наголосив, що поглиблення співпраці між оборонними комплексами України та Туреччини є однією з пріоритетних задач.

«Поглиблення співпраці між оборонними комплексами України та Туреччини є однією з задач, яку поставив перед нашою командою Президент України Володимир Зеленський під час відвідування підприємства "Іскра" в Запоріжжі в грудні минулого року", – наголосив Гусєв.