Найбільше польотів у небі України торік виконала турецька авіакомпанія - Украерорух

Найбільше польотів у повітряному просторі України за 2020 рік виконала турецька авіакомпанія Turk Hava Yollari A.O. (14 623 рейси).

Про це повідомляє Державне підприємство обслуговування повітряного руху «Украерорух» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«ТОП-10 авіакомпаній за кількістю польотів, виконаних у повітряному просторі України у 2020 році: Turk Hava Yollari A.O. (Туреччина) – 14 623 польоти, Ukraine International Airlines (Україна) – 14 406 польотів, Aviakompaniya Belavia (Білорусь) – 10 644 польоти», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що серед лідерів за кількістю виконаних польотів також такі авіакомпанії: Wizz Air Hungary Ltd (Угорщина) – 9 151 політ, «Wind Rose» Aviation Company (Україна) – 8 511 польотів, Skyup Airlines LLC (Україна) – 8 434 польоти, LOT Polish Airlines (Польща) – 6 260 польотів, Ryanair LTD (Ірландія) – 5 965 польотів, Azur Air Ukraine Airlines LLC (Україна) – 4 663 польоти, Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. (Туреччина) – 3 446 польотів.

Як раніше повідомлялося, українські авіакомпанії виконали торік 49 733 польоти (це на 54,7 % менше, ніж за 2019 рік), іноземні – 92 314 польотів (-59,1 %). Загальна кількість польотів, які Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням у 2020 році, становить 142 047, що на 57,6 % менше, ніж за дванадцять місяців 2019 року.