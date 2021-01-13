Державіаслужбі подовжили дію сертифікату Міжнародного стандарту

Державна авіаційна служба України пройшла ресертифікацію відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 з позитивним результатом, що дало підставу для продовження терміну дії сертифікату відповідності до 2024 року за умови проходження щорічних наглядових аудитів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Державіаслужби.

«Компанією Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch наданий висновок: документація системи управління демонструє відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015 і забезпечує достатню основу для впровадження та підтримки системи управління; компанія демонструє результативне впровадження та підтримку / поліпшення власної системи управління; компанія демонструє встановлення та відстеження ключових цілей та завдань щодо результативності системи управління, а також моніторить прогрес на шляху виконання зазначених цілей та завдань», - йдеться у повідомленні.

Крім того, було підтверджено, що програма внутрішніх аудитів та аналіз із боку керівництва повністю виконані та демонструють результативність як засіб для підтримання та поліпшення системи управління.

Цілі аудиту були досягнуті та протягом процесу аудиту система управління демонструвала відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015.