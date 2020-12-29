У Державіаслужбі пояснили, з якими країнами можуть скасовувати рейси

Державна авіаційна служба України може ухвалювати рішення про тимчасове припинення чи скасування авіасполучення з іншими країнами, якщо є загроза безпеці або якщо виконання польотів не відповідає встановленим авіаційним правилам.

Про це Укрінформу повідомили у відповідь на інформаційний запит щодо можливості закриття польотів з Великою Британією у зв'язку з виявленим у країні новим штамом коронавірусу.

"Державіаслужба та її посадові особи не уповноважені на прийняття рішення про тимчасове припинення або скасування авіасполучення з країнами у випадках, коли це не становить загрозу безпеці польотів або виконання польотів відповідає авіаційним правилам України", - йдеться у документі.

У Державіаслужбі також зазначили, що діяльність служби спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через міністра інфраструктури України, який реалізовує державну політику у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України та є уповноваженим органом з питань цивільної авіації.

Крім того, зауважують, що голова Державіаслужби здійснює у межах та у спосіб, визначені законом авіаційними правилами України, зокрема, заборону, скасування, тимчасове припинення або зміну виконання будь-яких видів польотів і авіаційної діяльності у разі виявлення загрози безпеці польотів або їх невідповідності встановленим стандартам і авіаційним правилам України.

Як повідомлялося, раніше у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Згідно з даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший, аніж вірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19.

Багато країн припинили авіасполучення з Великою Британією, щоб убезпечити себе від нового штаму коронавірусу. Втім, VOC 202012/01 вже зафіксували в інших країнах, зокрема у Німеччині та Франції.

21 грудня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією. Він зауважив, що Україна має візовий режим із британцями, що вже обмежує кількість пасажирів між країнами. Криклій також зауважив, що рейси з Великої Британії виконуються переважно для повернення українців із навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули.

Криклій зазначав також, що Україна буде вести моніторинг ситуації з COVID-19 у Великій Британії і у разі необхідності змінить це рішення.