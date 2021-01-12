Голова української делегації розповіла про плани роботи у ПАРЄ

Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи залишається форпостом українських інтересів і налагоджуватиме активну комунікацію з партнерами.

На цьому в коментарі Укрінформу наголосила нова очільниця делегації Верховної Ради в ПАРЄ, народний депутат із фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева.

За словами політика, після її обрання головою делегації у багатьох виникло питання, чи зміниться стратегія делегації щодо Росії.

"Я лише хочу прокоментувати, що ми залишаємося на форпості українських інтересів. Для нас Росія - це країна-агресор, країна, з якою ми воюємо сьомий рік. Я, як військова волонтерка, такі вкиди і коментарі просто пропускаю повз, тому що вважаю, що людина повинна як політик доводити свої позиції ділом, а не словом. Тому впевнена, ми це перепідтвердимо на січневому засіданні. І звісно, проактивна робота в рамках самої Асамблеї - це запитання до спікерів, це виступ по конкретних тематиках, які запропоновані по резолюціях, це, звісно, робота в комітетах", - зазначила Мезенцева.

Голова делегації ВР у ПАРЄ одним зі своїх завдань вбачає налагодження активної комунікації з партнерами.

"Ми рухаємося проактивним шляхом. Моїм одним із додаткових завдань я вбачаю налагодження активної комунікації з нашими партнерами в ПАРЄ, з нашими колегами і всередині делегації в тому числі. Тому що ми все-таки представляємо не особисті думки, а інтереси держави, і це не треба забувати. Я взагалі вважаю цю позицію не лідерською, а більш менеджерською. Не голова делегації керує делегацією, а делегація повинна спільно досягати успіху, але, звісно, що це процес певного менеджменту. Повинен бути спільний розподіл певних обов'язків, ну і постійна інформація. Ми вже підготували сторінку в соцмережах, щоб це і для українців ставало більш зрозумілим", - зазначила Мезенцева.

Вона поінформувала, що українська делегація планує прибути до Страсбурга 24 січня і працювати на сесії до обіду 28 січня. Попередньо визначено, що від України поїде 12 членів делегації, четверо - номінуватимуться на виборні посади. Політик також повідомила, що одна з українських делегаток Євгенія Кравчук номінована в бюро ліберально-демократичної партії Alde.

За словами Мезенцевої, українська делегація буде працювати згідно з порядком денним сесії ПАРЄ, а також зосередиться на розширенні групи "Балтік плюс" додатковими країнами.

Серед іншого, під час сесії Асамблеї відбудеться декілька важливих голосувань за призначення керівництва.

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"Все це буде відбуватися у гібридному форматі - 22 січня буде засідання бюро, в яке у нас входить обраний знову на посаду віцепрезидента від делегації України пан Мережко, він буде нас інформувати, чи не буде змінений формат. Адже вчора з'явилася різна інформація в Страсбурзі про те, що сесія може бути все-таки проведена тільки в онлайн-форматі», - сказала Мезенцева і додала, що «ми чекаємо повідомлень від самої влади Франції».

Коментуючи питання загальної стратегії української делегації, Мезенцева звернула увагу на пріоритети президента Ради Європи - "Зелена Європа", гендерна рівність і вакцинація від COVID-19.

"Ми можемо і будемо обговорювати в рамках одного з проєктів рішення план, який буде стосуватися якраз вакцинації. Але це те, що ми будемо конкретно обговорювати на пленарному засіданні. А як загальна стратегія – то, звісно, підхід до спільної боротьби з COVID-19, очікування вакцини. Ця тема дуже гаряча, вона має багато різних теорій змов, ми бачимо різну інформацію, що вже якісь високопосадовці почали вакцинуватися тощо. Нам буде дуже важливо обмінятися досвідом", - сказала голова української делегації в ПАРЄ.

Мезенцева також повідомила, що наразі 13 делегацій підтвердили свою участь в січневій сесії ПАРЄ і онлайн, і фізично.

Як повідомляв Укрінформ, новою очільницею делегації Верховної Ради у Парламентській Асамблеї Ради Європи обрали депутата від "Слуги народу" Марію Мезенцеву.

До цього постійну делегацію ВР у ПАРЄ очолювала також представниця партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

Кандидатом на посаду віцепрезидента ПАРЄ обрано керівника парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка.

Січнева сесія ПАРЄ пройде у Страсбурзі 25-28 січня.