Ясько пояснила, чому більше не очолює українську делегацію в ПАРЄ

Народний депутат Єлизавета Ясько, зміщена з посади голови делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи, заявила про "серйозні розбіжності з деякими колегами зі Слуги народу".

Про це народний депутат повідомила у Facebook, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Мене зняли з посади Голови української делегації в ПАРЄ. На жаль, це зробили деякі колеги зі Слуги народу разом з ОПЗЖ», - написала Ясько.

За її словами, у неї «виникли серйозні розбіжності з деякими колегами зі Слуги народу, які прониклися цінностями і діють методами, що є несумісними з моїми ідеалами і переконаннями».

«Корупція та девальвація совісті стали нормою життя деяких моїх колег по фракції. До цього додалося відверте схиляння перед російським порядком денним країни-агресора», - відзначила народний депутат.

Ясько зауважила, що раніше їй наполегливо радили переглянути думку щодо принципових для України питань та інакше голосувати в парламенті й у ПАРЄ.

«Я завжди відмовлялась, і ось вам відповідь», - додала вона.

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Ясько зазначила, що залишається членом делегації, членом комітету з політичних питань і демократії ПАРЄ, членом політичної групи Європейської народної партії.

Як повідомляв Укрінформ, новою головою делегації Верховної Ради у Парламентській Асамблеї Ради Європи обрали Марію Мезенцеву.

Кандидатом на посаду віцепрезидента ПАРЄ обрано Олександра Мережка.

Січнева сесія ПАРЄ пройде у Страсбурзі 25-28 січня.