Українську делегацію у ПАРЄ очолила Марія Мезенцева

Новою головою Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській Асамблеї Ради Європи обрали народного депутата від "Слуга народу" Марію Мезенцеву.

Як передає Укрінформ, про це написала на своїй сторінці у Фейсбуці заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

"Ми колективно вирішили, що реалізувати цю нову стратегію ми делегацією доручимо Марії Мєзєнцевій, як людині, яку вже добре знають і в ПАРЄ, і в інших делегаціях та дипломатичних колах, з якими вона активно взаємодіяла ще до Парламенту, займаючись міжнародною діяльністю", - зазначила Кравчук.

Водночас кандидатом на посаду віцепрезидента ПАРЄ обрано Олександра Мережка, додала депутат.

Як повідомлялось, досі Постійну делегацію Верховної Ради України у ПАРЄ очолювала також представниця монобільшості - партії "Слуга народу" - Єлизавета Ясько.

фото з сайту: dostup.pravda.com.ua