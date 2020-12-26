Ясько не виключає можливості фальсифікацій під час зимової онлайн-сесії ПАРЄ

Керівниця Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, народна депутатка із фракції «Слуга народу» Єлизавета Ясько не виключає можливості певних фальсифікацій під час роботи зимової сесії ПАРЄ в онлайн режимі.

Про це, передає Укрінформ, парламентарка заявила в ефірі телеканалу «Україна 24».

"Робота ПАРЄ, як і інших міжнародних організацій, майже паралізована, тому що ти не можеш бути там фізично. Але ми працюємо у комітетах, ми працюємо у політичних групах", - розповіла Ясько.

Серед досить важливих точкових перемог української парламентської делегації у ПАРЄ Ясько відзначила, наприклад, доповідь по кримським татарам: "Ми змогли зробити так, щоб Меджеліс був представлений в обговоренні".

На запитання, чому нині фактично паралізована робота ПАРЄ, українські парламентарі не можуть там бути присутніми фізично, Ясько відповіла: «Це пов’язано з коронавірусом, тому що нам потрібно бути присутніми там... У дуже багатьох країн - у них обмеження, локдауни. У січні у нас буде гібридна сесія. Ми плануємо, до речі, їхати, українська делегація. Але країни - наприклад, Велика Британія. у них, скоріш за все, буде дуже обмежене представництво. Так, всі будуть підключатися онлайн», - зазначила Ясько.

За її словами, на січневій сесії ПАРЄ розглядатимуть і кадрові питання. "Питання різні будуть розглядатись, Нам треба голосувати, будуть вибори на різні посади, наприклад, будуть обиратися заступник генсекретаря, хто очолює секретаріат ПАРЄ. Це політичні досить посади, за які фізично треба голосувати. пов'язані з інформаційною безпекою. Я не один раз у ПАРЄ, коли онлайн виступала, то коли натискала кнопочку, що мені треба виступити, цей запит кудись зникав. Не знаю чому", - сказала Ясько.

Як повідомляв Укрінформ, зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи 25-28 січня 2021 року буде проведена у гібридному форматі. Це дозволить делегатам взяти участь як дистанційно, так і за особистої присутності.

Згідно з порядком денним, під час зимової сесії делегати оберуть шляхом особистого електронного голосування генерального секретаря Асамблеї та його заступника.

У рамках головування Німеччини в ПАРЄ до парламентаріїв звернеться міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

Також перед Асамблеєю виступить та відповість на запитання делегатів генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

У фокусі дебатів будуть питання етичних, правових і практичних процесів вакцинації від CIVID-19.

Також ПАРЄ обговорить і проголосує резолюції щодо незалежності суддів у Польщі й Молдові та відносно імплементації країнами рішень Європейського суду з прав людини.