Зимова сесія ПАРЄ пройде у гібридному форматі

Зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи у січні 2021 року буде проведена у гібридному форматі.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили у секретаріаті Асамблеї.

«Наступна сесія ПАРЄ буде проведена 25-28 січня 2021 року у гібридному форматі. Це дозволить делегатам взяти участь як дистанційно, так і за особистої присутності», - зауважили у ПАРЄ.

Згідно з порядком денним, під час зимової сесії делегати оберуть шляхом особистого електронного голосування генерального секретаря Асамблеї та його заступника.

У рамках головування Німеччини в ПАРЄ до парламентаріїв звернеться міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

Також перед Асамблеєю виступить та відповість на запитання делегатів генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

У фокусі дебатів будуть питання етичних, правових і практичних процесів вакцинації від CIVID-19.

Також ПАРЄ обговорить і проголосує резолюції щодо незалежності суддів у Польщі й Молдові та відносно імплементації країнами рішень Європейського суду з прав людини.

Окрім цього, Асамблея обговорить і проголосує резолюцію про процес імплементації раніше ухваленого рішення відносно додаткової спільної процедури відповіді у Раді Європи на серйозні порушення країнами-членами своїх статутних зобов'язань (саме за цим рішенням стало можливим безумовне повернення російської делегації до ПАРЄ у червні 2019 року попри грубі порушення Росією міжнародного права і триваючу військову агресію проти України та окупацію українських територій - ред.).

Як повідомила голова делегації Верховної Ради України в ПАРЄ Єлизавета Ясько, українські депутати будуть особисто присутніми на зимовій сесії ПАРЄ у Страсбурзі.