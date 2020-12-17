Українська делегація поїде на січневу сесію ПАРЄ

Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи висловилася за те, щоб поїхати до Страсбурга на січневу сесію ПАРЄ, а не брати участь у ній в онлайн-форматі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці поінформувала керівник постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

"Провели екстрене засідання української делегації в ПАРЄ. Представники усіх фракцій одноголосно висловилися, що треба їхати на січневу сесію в ПАРЄ", - зазначила Ясько.

Політик нагадала, що в листопаді було ухвалено рішення, що зимова сесія ПАРЄ 2021 року відбудеться у так званому гібридному форматі.

"Людською мовою це означає, що делегації, які можуть/хочуть працювати - їдуть до Страсбурга, решта делегацій візьмуть участь онлайн", - пояснила Єлизавета Ясько.

Вона додала, що Україна потребує сильного голосу на міжнародних майданчиках.