Президент ПАРЄ прогнозує, що наступний рік буде складнішим за 2020-й

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Рік Дамс прогнозує, що наступний, 2021 рік буде складним через пандемію COVID-19, тому Рада Європи і ПАРЄ покладаються на підтримку громадян у подоланні криз.

Про це бельгійський сенатор заявив у своєму відеозверненні з нагоди різдвяних і новорічних свят, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«2020 рік приніс великі виклики для кожного з нас окремо, а також для наших родин, урядів, наших парламентів. Я пишаюся тим, що Рада Європи і Парламентська асамблея пережили ці виклики», - сказав президент ПАРЄ.

Дамс відзначив, що наступний, 2021 рік, буде ще складнішим для економік, суспільств та демократій унаслідок санітарної кризи.

Читайте також: Українська делегація поїде на січневу сесію ПАРЄ

«Криза показала, що нам потрібно більше мультілатералізму – більше міжнародного співробітництва, ніж раніше. Тому у 2021 році Рада Європи і Асамблея покладаються на вашу підтримку», - звернувся президент ПАРЄ до європейських громадян.

Перша у 2021 році зимова сесія ПАРЄ відбудеться 25-28 січня. Засідання пройде у гібридному (змішаному) форматі. Тобто національні делегації можуть бути фізично присутніми у Страсбурзі, або працювати дистанційно.

Станом на ранок 21 грудня у світі зареєстрували 77 172 237 випадків коронавірусу, зокрема 1 699 644 смерті та 54 089 577 одужання.

Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly/Flickr