Президент ПАРЄ перервав візит до Москви через контакт із COVID-інфікованим
Укрінформ
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Рік Дамс переніс заплановані зустрічі під час робочого візиту 16-17 листопада до Росії через контакт з інфікованою коронавірусом особою з російської сторони.
Про це власному кореспонденту Укрінформу у Страсбурзі повідомили у пресслужбі ПАРЄ.
«Президента поінформували, що він контактував зі співрозмовником з російської сторони, який міг мати позитивний результат тесту на COVID-19. Згідно із санітарними протоколами Ради Європи та консультаціями із представниками керівництва Російської Федерації, заплановані зустрічі були перенесені на пізніші дати», - заявили в ПАРЄ.
Планується, що президент Парламентської асамблеї Ради Європи здійснить робочий візит до РФ у грудні.
Станом на ранок 16 листопада у світі зареєстровано 54 818 004 випадки коронавірусної інфекції. Зокрема 1 324 526 осіб померли, 38 140 211 одужали.