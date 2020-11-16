Президент ПАРЄ перервав візит до Москви через контакт із COVID-інфікованим

Про це власному кореспонденту Укрінформу у Страсбурзі повідомили у пресслужбі ПАРЄ.

«Президента поінформували, що він контактував зі співрозмовником з російської сторони, який міг мати позитивний результат тесту на COVID-19. Згідно із санітарними протоколами Ради Європи та консультаціями із представниками керівництва Російської Федерації, заплановані зустрічі були перенесені на пізніші дати», - заявили в ПАРЄ.

Планується, що президент Парламентської асамблеї Ради Європи здійснить робочий візит до РФ у грудні.

Станом на ранок 16 листопада у світі зареєстровано 54 818 004 випадки коронавірусної інфекції. Зокрема 1 324 526 осіб померли, 38 140 211 одужали.