Johnson&Johnson почала випробування COVID-вакцини на 6000 добровольців
Випробування розпочалися у Великобританії, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.
Зазначається, що шести тисячам британських добровольців спочатку введуть першу дозу експериментальної вакцини або ж плацебо, а наступну другу дозу – через 57 днів. Таким чином розробники планують оцінити потенційну ефективність тривалості захисту від введення другої дози препарату.
Як відомо, компанія J&J у виробництві своєї вакцини використовує технологію AdVac, яку раніше використовували для виготовлення вакцини від вірусу, що викликає лихоманку Ебола.
Раніше повідомлялося, що Johnson&Johnson тимчасово зупиняли розгорнуті клінічні випробування усіх експериментальних вакцинних препаратів від коронавірусу через інсульт після введення дози вакцини у одного з добровольців. Пізніше було доведено, що хвороба добровольця не була пов’язана з дослідженнями.
Компанія очікує, що перша партія вакцини буде доступна в 2021 році.