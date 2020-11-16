Головний інфекціоніст США радить не відмовлятися від масок після появи вакцини

Навіть після появи вакцини проти коронавірусу потреба в захисних масках та соціальному дистанціюванні не зникне.

Про це заявив головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі, повідомляє Укрінформ із посиланням на Голос Америки.

«Я б рекомендував людям не відмовлятися від усіх заходів охорони здоров’я лише тому, що ви отримали вакцину», - заявив Фаучі.

За його словами, навіть якщо загалом вакцина може бути ефективною на 90-95%, «ви не завжди знаєте, наскільки вона ефективна для вас».

В інтерв’ю телеканалу CNN головний інфекціоніст США наголосив, що вакцина дозволить розслабитись і зніме тривогу у зв'язку з можливим зараженням, однак він не рекомендує повністю відмовлятися засобів захисту. Принаймні, додав Фаучі, сам він, коли отримає вакцину, не зможе спокійно відмовитися від них.

Як повідомлялося, Фаучі заявив, що вакцина проти COVID-19 може бути доступна у США вже до кінця року, якщо вона буде безпечною та ефективною. Перші дози вакцини, за його словами, в обмеженій кількості надходитимуть людям відповідно до встановленого пріоритету, і це триватиме "кілька місяців до 2021 року", перш ніж вакцина стане доступнішою.