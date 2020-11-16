Головний інфекціоніст США радить не відмовлятися від масок після появи вакцини

Головний інфекціоніст США радить не відмовлятися від масок після появи вакцини

Укрінформ
Навіть після появи вакцини проти коронавірусу потреба в захисних масках та соціальному дистанціюванні не зникне.

Про це заявив головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі, повідомляє Укрінформ із посиланням на Голос Америки.

«Я б рекомендував людям не відмовлятися від усіх заходів охорони здоров’я лише тому, що ви отримали вакцину», - заявив Фаучі.

За його словами, навіть якщо загалом вакцина може бути ефективною на 90-95%, «ви не завжди знаєте, наскільки вона ефективна для вас».

В інтерв’ю телеканалу CNN головний інфекціоніст США наголосив, що вакцина дозволить розслабитись і зніме тривогу у зв'язку з можливим зараженням, однак він не рекомендує повністю відмовлятися засобів захисту. Принаймні, додав Фаучі, сам він, коли отримає вакцину, не зможе спокійно відмовитися від них.

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Як повідомлялося, Фаучі заявив, що вакцина проти COVID-19 може бути доступна у США вже до кінця року, якщо вона буде безпечною та ефективною. Перші дози вакцини, за його словами, в обмеженій кількості надходитимуть людям відповідно до встановленого пріоритету, і це триватиме "кілька місяців до 2021 року", перш ніж вакцина стане доступнішою.

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