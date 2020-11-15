Вакцина від коронавірусу не буде на 100% ефективною – імунолог

Нові вакцини від COVID-19 матимуть певну межу ефективності і не будуть діяти в деяких випадках.

Як передає Укрінформ, про це розповівімунолог Борис Донськой в ефірі каналу "Україна 24".

"У всіх препаратів є певна межа ефективності. Навіть якщо це старовинний дуже перевірений препарат – він все одно має певні обмеження і в певних випадках не діє. От тільки це (вакцина від коронавірусу — ред.) досить новітня штука, і в нас немає ані часу, ані можливості роками досліджувати її ефективність, в різних групах ризику – на це підуть роки. Тоді доводиться користуватися інструментом, який, як ми знаємо, ще не є оптимальним", — сказав він.

За його словами, під час епідемії коронавірусу часу, щоб дочекатися остаточних даних про ефективність вакцини, не вистачає.

"Ми ще точно не знаємо, яку ефективність це щеплення буде мати. Ми можемо лише сподіватися на оці первинні дані, бо якщо ми будемо чекати ще пів року для підтвердження цих даних, це щеплення вже не буде потрібно, групи ризику вже перехворіють. Тобто до літа наступного року – у нас немає стільки часу. Тому доводиться обирати між не до кінця, можливо, ефективним інструментом, який має потенційні загрози, і його ефективністю", — пояснив лікар.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 15 листопада лабораторно підтверджено 535 857 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 10 681.

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