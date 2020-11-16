Австралія збудує найбільший у південній півкулі завод вакцин

Уряд Австралії вирішив побудувати у Мельбурні завод, який буде найбільшим у південній півкулі заводом із виробництва вакцин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.

Сам завод повинен бути готовий до 2026 року.

Загалом уряд виділить на будівництво заводу 1 мільярд австралійських доларів (723 млн доларів США), а компанія Seqirus проінвестує проєкт на ще 800 австралійських мільйонів доларів (584 млн доларів США).

За словами міністра охорони здоров’я країни Грега Ганта, на самому заводі будуть вироблятися різні вакцини, серед яких вакцини від пандемічного грипу, сезонного грипу, а також різні протиотрути.

Він додав, що це буде найбільший у південній півкулі завод з виробництва вакцин.

Міністр зазначив, що завод допоможе швидко й у великих масштабах виробляти необхідні вакцини.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 16 листопада у світі зареєстровано 54 818 004 випадки коронавірусної інфекції. Зокрема 1 324 526 осіб померли, а 38 140 211 одужали.