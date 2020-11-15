У компанії-розробнику COVID-вакцини сподіваються, що пандемія закінчиться за рік

Професор Угур Шахін, генеральний директор компанії BioNTech, що розробляє вакцину від хвороби COVID-19, сподівається, що пандемія піде на спад до літа 2021 року та закінчиться наступної зими.

Як передає Укрінформ, про це він розповів в інтерв'ю BBC.

Професор вважає, що, якщо з вакциною все піде добре, вакцинація розпочнеться наприкінці цього — на початку наступного року. За його словами, до квітня 2021 року це почне відчутно впливати на поширення коронавірусу.

«Я абсолютно впевнений, що вакцина дозволить знизити передачу вірусу від людини до людини — можливо, не на 90%, може, на 50% - але ми не маємо забувати, що навіть це може привести до різкого скорочення поширення пандемії», — зазначив професор.

«Літо допоможе нам, тому що влітку рівень інфікування знизиться, та що особливо важливо — то це те, щоб ми отримали високий рівень вакцинації до осені/зими наступного року або раніше», — пояснив Угур Шахін.

Він висловив cподівання, що наступної зими планета повернеться до нормального життя.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 15 листопада кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 54 329 104 осіб. При цьому 37 871 375 осіб одужали, 1 318 286 пацієнтів померли.

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