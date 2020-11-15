Глави компаній-розробників вакцини від COVID-19 заробили мільйони на продажі акцій

Керівники кількох американських лабораторій, котрі розробляють вакцини проти COVID-19, заробили мільйони доларів, продаючи акції своїх компаній.

Як передає Укрінформ, про це пише AFP.

Керівники компаній Pfizer, Moderna та Novavax, що розробляють вакцини від COVID-19, нещодавно заробили мільйони доларів, продаючи акції своїх компаній - що викликало питання про законність такого кроку в розпал національної кризи в галузі охорони здоров'я.

Того самого дня, коли фармацевтичний гігант Pfizer оголосив попередні дані про те, що його вакцина проти нового коронавірусу ефективна на 90 відсотків, її виконавчий директор Альберт Бурла продав акцій на суму 5,6 мільйона доларів.

«Продаж відбувся згідно з правилами, що дозволяють керівникам компаній продавати акції за заздалегідь визначеними критеріями, за датою або за попередньо встановленою ціною, щоб уникнути підозр у підготовці інсайдерів», - повідомили у компанії Pfizer.

За тими самими правилами кілька посадових осіб Moderna продали акцій на суму понад 100 мільйонів доларів протягом останніх місяців.

Керівництво компанії Novavax зі свого боку продало 18 серпня акцій на 4,2 мільйона доларів.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 15 листопада кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 54 329 104 осіб. При цьому 37 871 375 осіб одужали, 1 318 286 пацієнтів померли.