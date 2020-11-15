У ЄС планують дати «зелене світло» першій вакцині проти COVID-19 до кінця року

У Євросоюзі планують дозволити застосування першої вакцини проти коронавірусу до кінця року та передбачають початок її поширення із січня 2021-го.

Про це заявив в інтерв'ю італійській газеті Il Sole 24 Ore виконавчий директор Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА) Гвідо Расі, передає Укрінформ.

«Дані є ґрунтовними. Ми зможемо дати «зелене світло» першій вакцині до кінця року та почати її поширення із січня», - заявив керівник агентства Євросоюзу із контролю якості лікарських засобів.

Він додав, що, за оцінками експертів ЕМА, у 2021 році у світі будуть доступними 6-7 вакцин проти коронавірусу.

Расі також повідомив, що 13 листопада агентство отримало дані клінічних досліджень вакцини від компанії Pfizer.

Як повідомлялося, згідно з попередніми результатами досліджень, потенційно перша ефективна вакцина проти коронавірусу від компанія Pfizer здатна запобігати хворобі у більш ніж 90% випадків.

Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) – установа Євросоюзу, яка має повноваження від Єврокомісії оцінювати якість та видавати дозволи на застосування лікарських засобів.

Агентство співпрацює з Європейським директоратом якості лікарських засобів та охорони здоров’я (EDQM, м. Страсбург), що діє у системі Ради Європи.

У світі станом на ранок 15 листопада кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 54 329 104 осіб. При цьому 37 871 375 осіб одужали, а 1 318 286 пацієнтів померли.