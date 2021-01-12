Україна і Туреччина продовжують переговори щодо угоди про соцзабезпечення

У вівторок, 12 січня, стартував другий раунд переговорів щодо укладення Угоди про соціальне забезпечення між Україною та Турецькою Республікою.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«Ми були б дуже раді вітати турецьку делегацію в Україні, але пандемія стала цьому на заваді. Переконаний, що другий раунд переговорів стане логічним продовженням першого раунду й ми досягнемо спільної позиції по тих питаннях, які лишилися неузгодженими після першого раунду. Успішний результат нашої спільної роботи, безперечно, піде на користь обом нашим державам», - сказав у вступному слові голова української делегації, заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

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Голова турецької делегації нагадав про постійне зростання кількості туристів з України до Туреччини та посилення співпраці між країнами в різних сферах.

«Щиро вітаю вас з Туреччини. Перший раунд переговорів був дуже плідним і маю надію, що нинішній буде продуктивним та позитивним. Відносини між нашими країнами, зокрема соціальні та торгівельні, посилюються. Сподіваюсь, вони посилюватимуться та поглиблюватимуться надалі, й нинішні переговори будуть цьому сприяти», - сказав голова турецької делегації на переговорах, заступник голови Управління соціального захисту Туреччини Ісмаїл Йилмаз, вітаючи українську делегацію.

Переговори між Україною та Туреччиною про соціальне забезпечення / Фото: Ольга Будник, Укрінформ

Другий раунд переговорів триматиме три дні - 12-14 січня 2021 року.

Як повідомлялося, попередній раунд переговорів проходив в Анкарі, цей раунд повинен був відбутися в Києві, але через пандемію коронавірусу відбуватиметься в онлайн-режимі.

У травні 2019 року було погоджено 32 із 36 пунктів проєкту міждержавної угоди про соціальний захист у ході першого етапу переговорних робочих груп. Підготовка першого раунду переговорів тривала майже рік.