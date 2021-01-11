Туреччина почала приймати заявки від іноземців на навчання

Розпочався процес подання заявок на міжнародну програму отримання стипендій для навчання в Туреччині.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт програми Türkiye Bursları.

Подавати заявки можуть студенти, які мають високі показники у навчанні (академічна успішність на рівні не нижче 70%) та відповідають віковим вимогам. Зокрема, повинні бути молодшими 21 року для бакалаврських програм, віком до 30 років для магістерських програм, до 35 років для докторантури.

Перед початком основного курсу навчання стипендіатам пропонується однорічний безкоштовний курс вивчення турецької мови, незалежно від обраної програми чи освітнього рівня.

Студенти отримують стипендію, забезпечуються житлом, страхуванням та квитками на літак до Туреччини та назад.

Нагадаємо: програма Türkiye Bursları була започаткована у 2012 році. Торік отримано близько 156 тисяч заявок зі 172 країн. Співбесіди проводять у близько 100 країнах світу. Щороку надається близько 5 тисяч нових стипендій.

Туреччина планує збільшити кількість іноземних студентів до 250 тисяч протягом наступних двох років.

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