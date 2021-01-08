Україна та Туреччина реалізують разом понад 30 оборонних проєктів – посол

Співробітництво України та Туреччини у військово-технічній та оборонно-промисловій сферах останнім часом виведене на новий рівень, загалом партнерство в авіакосмічній та оборонно-промисловій сферах включає понад 30 проєктів.

Як повідомляє Укрінформ, про це Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга сказав в інтерв’ю для медіаплатформи військово-оборонної галузі Defensehere.com.

«Двостороннє співробітництво України та Туреччини у військово-технічній та оборонно-промисловій сферах за останній час виведено сторонами на новий якісний рівень і залишається одним із основних елементів українсько-турецького стратегічного партнерства… Загалом партнерство в авіакосмічній та оборонно-промисловій сферах включає понад 30 проєктів», - сказав посол.

Він відзначив реалізацію проєктів з переоснащення підрозділів Збройних сил України комунікаційним обладнанням виробництва турецької компанії «Aselsan», модернізацію українськими профільними підприємствами парку турецьких гелікоптерів радянського виробництва, розвиток співпраці в сфері авіаційного двигунобудування для турецьких БПЛА та інших авіаційних платформ та придбання Україною турецьких БПЛА Bayraktar ТВ2.

«Україна була однією з перших іноземних країн, яка придбала комплекси Bayraktar ТВ2. У наших відносинах цей контракт став одним з наймасштабніших та вивів наші відносини на якісно новий рівень. При цьому співпраця в цьому напряму не припиняється, а лише набирає обертів, оскільки відповідно до домовленості перспективні БПЛА Акинджи будуть обладнуватися українськими авіаційними двигунами. Також наразі сторони активно опрацьовують питання локалізації виробництва українських двигунів в ТР, а турецьких безпілотників в Україні», - зауважив Сибіга.

Серед перспективних напрямків він назвав співпрацю в сфері бронетанкового двигунобудування, мирного освоєння космосу, створення спільних підприємств з виробництва авіаційної техніки на базі літаків компанії Антонов, а також та авіаційних силових агрегатів на базі розробок держпідприємства Івченко-Прогрес.

Як повідомлялося, 16 жовтня Президент України Володимир Зеленський та Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрічалися в Стамбулі. Тоді було підписано низку документів, зокрема міністр оборони України Андрій Таран та міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар підписали рамкову військову угоду між урядами двох країн. 14 грудня Міністерство оборони України вперше в історії уклало прямі зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення - оборонні контракти з турецькими компаніями. З українського боку їх підписав - міністр оборони Андрій Таран, з боку Туреччини - президентом Директорату оборонної промисловості Ісмаїл Демір.