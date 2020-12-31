Санкції США щодо Туреччини не вплинуть на оборонну співпрацю з Україною - посол

Санкції США щодо Туреччини не вплинуть на співпрацю з Україною, зокрема в оборонній та військово-технічній сферах.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.

«Я не думаю, що це (санкції США щодо Туреччини - ред.) може кинути тінь на нашу співпрацю. Це те, що ми не вважаємо справедливим і правильним. Зрештою, наші пропозиції дуже конкурентоспроможні, очікувані, і тому саме ці угоди (по корветам та БПЛА - ред.) були підписані в першу чергу», - сказав Ягмур Ахмет Гюльдере.

За його словами, турецька оборонна промисловість буде розвиватися надалі, незважаючи на санкційні обмеження.

«Ми будемо з радістю співпрацювати із третіми країнами, які хочуть пройти цей шлях разом з нами», - сказав дипломат.

Щодо співпраці в оборонній сфері, посол Туреччини в Україні відзначив особливі енергію та динамізм.

«Ми бачимо велику синергію між оборонними промисловостями Туреччини та України. Ми віримо у можливості спільного виробництва, що дозволить нам зміцнитися на національному рівні та розробляти кращу, конкурентоспроможну продукцію, яку разом можемо продавати третім країнам», - сказав він.

Голова турецького диппредставництва відзначив зацікавлення Анкари у співпраці з Україною в авіаційній та космічній сферах, зокрема спільні проекти з ДП «Антонов» обговорювалися на зустрічі «квадриги» у Києві, 18 грудня.

Як повідомлялося, 16 жовтня Зеленський та Ердоган зустрічалися в Стамбулі. Тоді було підписано низку документів, зокрема міністр оборони України Андрій Таран та міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар підписали рамкову військову угоду між урядами двох країн. 14 грудня Міністерство оборони України вперше в історії уклало прямі зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення - оборонні контракти з турецькими компаніями. З українського боку їх підписав - міністр оборони Андрій Таран, з боку Туреччини - президентом Директорату оборонної промисловості Ісмаїл Демір.

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