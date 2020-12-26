Кравчук вважає слова Зеленського про масову мобілізацію реакцією патріота

Перший президент Леонід Кравчук назвав заяву глави держави Володимира Зеленського про імовірний напад Росії на Україну і можливість масової мобілізації українців нормальною реакцією патріота на загрозу для рідної землі.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Укрінформ.

"Журналіст поставив запитання: якби з Криму був напад Росії, як би поводилася Україна? Президент відповів: якби таке сталося, ми б захищали свою землю, і захищати пішли б всі. І запитання було "якби", і відповідь була у тому ж ракурсі", - зазначив Кравчук.

За його словами, "президент не міг відповісти інакше".

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"І коли ми зараз з вами почнемо робити спробу перевести це в чисто практичну площину, як я чую, говорять деякі наші, зокрема, посадовці – то до цього ще дуже далеко. Коли я був уже не президентом, мене також запитали: якби ворог прийшов на вашу землю, що б ви робили? Я сказав, що маю достатню кількість різнокаліберної зброї, я б стріляв у кожного ворога, хто став на мою землю, поки зброю тримають руки та поки дивляться очі, я буду бити ворога, а не жити за принципом "підставляти другу щоку". Це нормальна відповідь патріота України, людини, яка любить свою землю", - наголосив перший президент.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю «Фокусу» заявив, що у випадку нового нападу Росії з іншого напрямку «буде велика війна, ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки».