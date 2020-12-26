Кравчук вважає слова Зеленського про масову мобілізацію реакцією патріота

Кравчук вважає слова Зеленського про масову мобілізацію реакцією патріота

Укрінформ
Перший президент Леонід Кравчук назвав заяву глави держави Володимира Зеленського про імовірний напад Росії на Україну і можливість масової мобілізації українців нормальною реакцією патріота на загрозу для рідної землі.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Укрінформ.

"Журналіст поставив запитання: якби з Криму був напад Росії, як би поводилася Україна? Президент відповів: якби таке сталося, ми б захищали свою землю, і захищати пішли б всі. І запитання було "якби", і відповідь була у тому ж ракурсі", - зазначив Кравчук.

За його словами, "президент не міг відповісти інакше".

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"І коли ми зараз з вами почнемо робити спробу перевести це в чисто практичну площину, як я чую, говорять деякі наші, зокрема, посадовці – то до цього ще дуже далеко. Коли я був уже не президентом, мене також запитали: якби ворог прийшов на вашу землю, що б ви робили? Я сказав, що маю достатню кількість різнокаліберної зброї, я б стріляв у кожного ворога, хто став на мою землю, поки зброю тримають руки та поки дивляться очі, я буду бити ворога, а не жити за принципом "підставляти другу щоку". Це нормальна відповідь патріота України, людини, яка любить свою землю", - наголосив перший президент.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю «Фокусу» заявив, що у випадку нового нападу Росії з іншого напрямку «буде велика війна, ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки».

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