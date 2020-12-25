Якщо Росія нападе з боку Криму, ми всі будемо воювати – Зеленський
Укрінформ
Якщо Росія вирішить напасти на Україну з боку Криму, ми всі будемо воювати, і чоловіки, і жінки.
Про це заявив глава держави Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню "Фокус", повідомляє Укрінформ.
"Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки", - сказав Зеленський.
Він також підкреслив, що це буде погано для населення України. І Росія, на його думку, це прекрасно розуміє.
Фото: president.gov.ua