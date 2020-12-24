Держава збільшить замовлення для Укроборонпрому на 2021 рік - Зеленський
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
Зазначається, що Президент оглянув складальну дільницю та складально-монтажний цех. Йому продемонстрували новітні зразки радіолокаційних систем і комплексів, які виготовляє підприємство.
«Іскра» стане базовим підприємством холдингу «Радарні системи», що об'єднає 15 державних компаній галузі після успішного реформування ДК «Укроборонпром». «Радарні системи» мають замкнути увесь цикл виробництва систем радіолокації – від розробки до модернізації та утилізації», - йдеться у повідомленні.
Глава держави зазначив, що «Іскра» наразі є одним з небагатьох підприємств, у якого немає жодних боргів, а є прибутки.
«Вирішено сьогодні питання з нашим новим головою Укроборонпрому Юрієм Гусєвим збільшити державне оборонне замовлення на 2021 рік для підприємств Укроборонпрому», – зазначив Зеленський.
Президент також наголосив, що потенціал для збільшення державного оборонного замовлення великий.
Генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв своєю чергою попросив главу держави визначити як невідкладний законопроєкт № 3822 «Про особливості реформування підприємств ОПК державної форми власності».
«Він підтриманий урядом і вже зареєстрований у парламенті та дає можливість реалізувати велику реформу оборонно-промислового комплексу України», – зазначив Гусєв.
Фото: www.president.gov.ua