Держава збільшить замовлення для Укроборонпрому на 2021 рік - Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запорізької області ознайомився з виробництвом радіолокаційних систем на підприємстві «Іскра» Держконцерну «Укроборонпром».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Президент оглянув складальну дільницю та складально-монтажний цех. Йому продемонстрували новітні зразки радіолокаційних систем і комплексів, які виготовляє підприємство.

«Іскра» стане базовим підприємством холдингу «Радарні системи», що об'єднає 15 державних компаній галузі після успішного реформування ДК «Укроборонпром». «Радарні системи» мають замкнути увесь цикл виробництва систем радіолокації – від розробки до модернізації та утилізації», - йдеться у повідомленні.

Глава держави зазначив, що «Іскра» наразі є одним з небагатьох підприємств, у якого немає жодних боргів, а є прибутки.

«Вирішено сьогодні питання з нашим новим головою Укроборонпрому Юрієм Гусєвим збільшити державне оборонне замовлення на 2021 рік для підприємств Укроборонпрому», – зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що потенціал для збільшення державного оборонного замовлення великий.

Генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв своєю чергою попросив главу держави визначити як невідкладний законопроєкт № 3822 «Про особливості реформування підприємств ОПК державної форми власності».

«Він підтриманий урядом і вже зареєстрований у парламенті та дає можливість реалізувати велику реформу оборонно-промислового комплексу України», – зазначив Гусєв.

Фото: www.president.gov.ua