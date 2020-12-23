Укроборонпром почав створення нових холдингів - Гусєв

Про це 23 грудня заявив генеральний директор концерну Юрій Гусєв під час круглого столу “Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу та державного оборонного замовлення”, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

"Аудит поки триває. До кінця року він буде завершений… Ми плануємо, що вже в січні наглядова рада Укроборонпрому розгляне результати аудиту, які ми надалі опублікуємо, щоби суспільство побачило результати роботи концерну", - заявив він.

Гусєв зазначив, що Укроборонпром вже почав підготовку зі створення нових холдингів, які прийдуть на зміну концерну.

"Робота зі створення нових холдингів фактично почалася. Ми маємо дорожню карту з цього питання. Очікуємо, що повноцінно вона буде реалізована після ухвалення Верховною Радою відповідного законопроєкту №3822", – пояснив очільник концерну.

Також Гусєв повідомив, що сьогодні була затверджена нова структура Укроборонпрому, яка передбачає появу підрозділу з інновацій та науково-технічної роботи.

“Ми плануємо оголосити конкурс на посаду директора цього підрозділу. Це буде підрозділ, який займатиметься координацією питань, пов’язаних з науково-технічним розвитком та інноваціями. Ми маємо величезний потенціал напрацювань конструкторських бюро державних підприємств. Це потрібно проаналізувати і реалізувати впровадження інновацій", – сказав він.

Як повідомлялося, 21 грудня Гусєв підписав наказ про старт корпоратизації концерну. Таким чином, було запущено створення стратегічних груп з підготовки підприємств Укроборонпрому до цього процесу.

Реформа Укроборонпрому передбачає, що 65 найперспективніших підприємств концерну об’єднають у новий державний оборонний холдинг. Будуть створені галузеві бізнес-одиниці (ГБО) у формі акціонерних товариств, які будуть об’єднані за напрямами: авіаремонтний, бронетехніки, радарних систем, морських систем, високоточного озброєння, боєприпасів і спецхімії.

Створення холдингової компанії та ГБО має бути завершене у 2021 році. Буде запроваджено нову модель корпоративного управління відповідно до принципів і рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (прозорість, підзвітність, незалежне врядування, контроль). Діяльність керівного холдингу та ГБО контролюватимуть наглядові ради.

Упродовж року має бути проведена інвентаризація усього майна та інтелектуальної власності. До 30 квітня 2021 року – очікується ухвалення Верховною Радою законопроєкту №3822, який стане офіційним початком трансформації Укроборонпрому. До кінця червня 2021 року запланована ліквідація ДК "Укроборонпром" та створення нового оборонного холдингу у формі акціонерного товариства.

Фото: ukroboronprom