Підприємства Укроборонпрому можуть цьогоріч укласти контрактів ще на 6,5 мільярда - Гусєв

До кінця 2020 року очікується укладання чергових державних контрактів підприємств Укроборонпрому з Міністерством оборони на 6,5 млрд грн із термінами виконання у наступному році.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це повідомив генеральний директор концерну Юрій Гусєв на пресконференції "Укроборонпром: підсумки 2020 та плани на 2021 рік”.

"До кінця поточного року очікується укладання держконтрактів з Міноборони ще на 6,5 млрд грн із термінами їхнього виконання у наступному році", - зазначив Гусєв.

Гендиректор концерну наголосив, що цьогоріч підприємства Укроборонпрому не зірвали виконання жодного контракту з державними замовниками. Кожен п’ятий контракт – 55 із 277 – виконується з випередженням графіка.

Водночас, зазначив Гусєв, попри величезний потенціал частка підприємств концерну у загальному обсязі держоборонзамовлення невпинно скорочувалася всі роки війни.

"У концерні сподіваються, що у 2021 році ця ситуація зміниться на краще. Підприємства Укроборонпрому вже продемонстрували всім державним замовникам свої спроможності та готові щорічно виробляти продукції на понад 44 млрд грн", - зазначив він.

У 2020 році обсяги виробництва підприємств Укроборонпрому, за попередніми даними, сягнуть 102,2% проти 2019 року. У грошовому еквіваленті зростання становитиме 662,5 млн грн. Загальний обсяг виробництва – 30,2 млрд грн.

У 2020 році підприємства Укроборонпрому виготовили, модернізували та відремонтували:

- бронетанкової техніки - на 40% більше, ніж торік, на загальну суму 6 млрд грн;

- систем радіолокації, радіозв’язку та спецприладів - на 23% більше, на загальну суму 2,7 млрд грн;

- військово-морської техніки - на 9% більше, на загальну суму 3,9 млрд грн.

Підприємства високоточного озброєння та боєприпасів виконали річний план на 85% на суму 5,7 млрд грн, а підприємства авіатехніки та обладнання – на 93% на суму 11,9 млрд грн.

Також на кінець 2020 року очікується 100-відсоткове виконання державного оборонного замовлення. Наразі підприємства концерну виконали 99% річного плану з виготовлення, модернізації та ремонту озброєння та військової техніки (ОВТ).

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Цьогоріч підприємства Укроборонпрому виконують лише 36% від загального обсягу держоборонзамовлення. Решта потреб покладена на спецекспортерів – 10% та приватних виробників – 54%.

Загалом замовники протягом 2020 року вже отримали 4 039 нових, модернізованих та відремонтованих одиниць ОВТ, з яких 2 591 – високоточне озброєння та боєприпаси; 712 – радіолокаційні станції, ППО, засоби зв’язку, радіоборотьби та навігації; 674 – бронетанкова техніка; 48 – авіаційна техніка і обладнання; 11 – військово-морська техніка. Крім того, підприємства Укроборонпрому відремонтували та передали 1 402 одиниці двигунів та комплектуючих.

Як повідомляв Укрінформ, 21 грудня гендиректор Укроборонпрому підписав наказ про старт корпоратизації підприємств держконцерну.