Укроборонпром проведе конкурс на посаду гендиректора заводу імені Малишева

Державний концерн «Укроборонпром» оголосив відбір кандидатів на посаду керівника державного підприємства «Завод ім. Малишева» через закінчення строку дії контракту діючого керівника.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті концерну.

"У зв’язку із закінченням строку дії контракту діючого керівника державний концерн "Укроборонпром" розпочинає процес пошуку та відбору кандидатів на посаду Генерального директора Державного підприємства "Завод імені В.О. Малишева" (м. Харків). Концерн висуває нові вимоги до компетенцій та досвіду майбутнього очільника підприємства, які відповідають новим стратегічним викликам, у зв’язку з переходом на наступну стадію трансформації", - йдеться в повідомленні.

Процес відбору кандидатів складатиметься з двох етапів.

На першому - співбесіди та формування короткого списку кандидатів. Кандидати, які будуть відібрані, мають підготувати кілька концептуальних документів на розгляд номінаційного комітету: довгострокове бачення розвитку компанії та стратегію реформування, що буде включати в себе детальний опис наявного стану, перспектив, бар’єрів у розвитку компанії, а також шляхів їх усунення; план дій на перших 100 днів.

Також під час першого етапу відбуватиметься перевірка на добропорядність. Кандидати, які будуть відібрані до короткого списку, пройдуть антикорупційну перевірку та на відсутність конфлікту інтересів.

Під час другого раунду відбуватимуться співбесіди з номінаційним комітетом, який очолюватиме генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв. Фінальний раунд спілкування буде присвячений детальній розмові щодо стратегічного бачення кандидата, досвіду керівництва змінами, першочерговим крокам на новій посаді.

За прозорістю процесу відбору кандидатів спостерігатимуть представники Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, РНБОУ, посольств країн Великої сімки та незалежних антикорупційних громадських організацій.

Заявки на участь у відборі претенденти можуть подавати до 15 січня 2021 року.

Завод імені В. О. Малишева, або колишній Харківський завод транспортного машинобудування ім. В. О. Малишева (ЗТМ) - державне підприємство, що спеціалізується на випуску та модернізації важкої і легкої бронетехніки.