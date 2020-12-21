Укроборонпром почав корпоратизацію - Гусєв підписав наказ

Новопризначений генеральний директор «Укроборонпром» Юрій Гусєв підписав наказ про старт корпоратизації підприємств Концерну.

Як передає кореспондент Укрінформу, наказ був підписаний у ході пресконференції «Укроборонпром: підсумки 2020 та плани на 2021 рік», що відбулася 21 грудня.

«Сьогодні я хочу підписати історичний для нашого концерну наказ про корпоратизацію, про перетворення концерну в холдинги, в ефективні системи, які відкриють можливість і для залучення і для залучення фінансів, і для залучення нових технологій, і для впровадження ефективної прозорої системи корпоративного управління», - сказав Гусєв.

Він зазначив, що цей наказ передує розгляду у Верховній Раді законопроєкту №3822 про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, який стане базою для трансформації і реформування концерну.

«Цим наказом ми запускаємо підготовку, яка буде тривати кілька місяців, протягом яких, ми очікуємо, що законопроєкт, який вже зареєстрований у Верховній Раді №3822, буде схвалений. І, таким чином, оборонно-промисловий комплекс в особі «Укроборонпрому» отримає довгоочікувану реформу», - наголосив Гусєв.

В Укроборонпромі відбулася прес-конференція за участі генерального директора Концерну Юрія Гусєва / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

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Як повідомляв Укрінформ, у комітеті ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки і в Укроборонпромі наразі є розбіжності у прогнозах щодо термінів розгляду законопроєкту про реформування підприємств ОПК. Зокрема, голова комітету ВР Роман Костенко 18 грудня на круглому столі в Укрінформі зазначив, що розгляд проєкту розпочнеться не раніше наступного року, а щодо строків розгляду наразі неможливо встановлювати дедлайни. Він також вказав на принципові розбіжності у баченні функцій новоствореного Мінстратегпрому щодо підприємств «Укроборонпрому», що знаходяться в його управлінні.

Водночас гендиректор концерну Юрій Гусєв під час цього ж круглого столу зазначив, що законопроєкт буде ухвалено найближчим часом.

Минулого тижня віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський також повідомляв, що всі підприємства, які після ліквідації «Укроборонпрому» увійдуть в нові холдингові компанії, мають бути корпоратизовані. За його словами, враховуючи те, що підприємства концерну знаходяться в різній стадії свого розвитку - економічного, фінансового і функціонального, процес корпоратизації займе для кожного з них різний час. Водночас він висловив сподівання, що протягом 6-8 місяців корпоратизація підприємств буде завершена.