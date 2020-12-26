В РНБО прокоментували ідею мобілізувати чоловіків і жінок у випадку нападу Росії

Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони генерал-майор Сергій Кривонос розкритикував ідею Президента України Володимира Зеленського мобілізувати чоловіків і жінок у випадку нападу Росії.

Про це Кривонос заявив в інтерв’ю «Новому времени», передає Укрінформ.

«Це розповідають Президенту, що вони це спроможні зробити. А ми, які це пройшли та бачили це у свої реаліях, – ми розуміємо, що навіть якщо теоретично ми зможемо мобілізувати жінок і чоловіків – а чи навчені ці люди тримати зброю в руках? Ні. Чи люди ці хочуть це робити? Ні», – сказав він.

За словами генерал-майора, в Україні патріотизм «не підтримується на рівні держави», і 2014 рік — цьому показник. Кривонос вважає, що держава повинна виховувати мобілізаційний резерв, зокрема ідеологічно.

«У нас патріотизм не підтримується на рівні держави, і 2014 рік показав, що величезна кількість йшла, але ще більша кількість – тікала від мобілізації. Тікала. І 2018 рік, коли ввели воєнний стан, також показав, що величезна кількість втекла. Тому держава повинна виховувати цей мобілізаційний резерв, і ідеологічно також. Це не за рік досягається», – каже заступник секретаря РНБО.

Він наголосив, що навіть у випадку мобілізації людей потрібно навчити.

«Ми ж не воюємо м’ясом, не кидаємо людей десятками тисяч. З іншого боку, подивіться на досвід вірменсько-азербайджанської війни. Вона показала, що невелика кількість особового складу у взаємодії з технікою при правильно спланованих операціях дозволяє досягти високих результатів. Тому величезна кількість мобілізованих людей не розв'яже питання спроможності протидіяти ворогу», – наголосив Кривонос.

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю «Фокусу» заявив, що у випадку нового нападу Росії з іншого напрямку «буде велика війна, ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки».