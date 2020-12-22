Зеленський до кінця року внесе до Ради законопроєкт про тероборону - РНБО

До кінця грудня Президент України Володимир Зеленський внесе на розгляд Верховної Ради законопроєкт про територіальну оборону, який врахував усі наявні загрози для країни, а також найкращі пропозиції альтернативних законопроєктів.

Про це заявив перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Михайло Коваль під час пресконференції на тему: "Територіальна оборона України. Поточний стан і перспективи розвитку", передає кореспондент Укрінформу.

«Президентом визначено термін до 29 грудня 2020 року - проєкти законів повинні бути подані в Верховну Раду України. У нашу міжвідомчу робочу групу увійшли фахівці всіх структур, які добротно попрацювали, і фактично ми два проєкти альтернативних винесли і два тижні тому представили Президенту - верховному головнокомандувачу на тій нараді установчій, яку він проводив. Він нас заслухав, зробив деякі зауваження, які ми вже на даний час усунули, і ці законопроєкти зараз знаходяться вже в Офісі Президента України, опрацьовуються і будуть у встановленому порядку направлені до Верховної Ради для обговорення», - повідомив Коваль.

Він наголосив, що в документі враховані всі загрози для країни, пропозиції альтернативних законопроєктів, а також реалії сьогодення.

Коваль висловив сподівання, що парламент ухвалить законопроєкт якнайшвидше.

Своєю чергою командувач військ територіальної оборони ЗСУ, генерал-майор Анатолій Баргилевич повідомив, що під час підготовки законопроєкту фахівці вивчили досвід побудови тероборони в Латвії, Литві, Естонії, Польщі, США, а також власний досвід 2014 року, коли добровольці взяли на себе функцію тероборони. Він розповів про майбутню структуру і побудову нової системи та проблемні питання, які викликають дискусію.

За словами члена Ради волонтерів при Міноборони та радника командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Дениса Поданчука, розглядаються два підходи, зокрема - залишити тероборону у складі Сухопутних військ чи зробити її окремим родом військ. Крім того, до завдань тероборони пропонується додати й нові.

«Ми додали до завдань територіальної оборони ведення кіберборотьби із загрозами інформаційного характеру і виконання завдань на території, яка тимчасово не контролюється урядом України», - повідомив Поданчук, додавши, що якщо якась частина буде окупована, то відповідна боротьба там буде відбуватись.

Окремою дискусійною проблемою, заявили учасники пресконференції, залишається питання зберігання членами тероборони зброї дома.

«Щодо, наприклад, зберігання зброї вдома… Ми пропонуємо, щоби просто так зброю все ж таки члени бойових підрозділів добровольчих загонів територіальних громад вдома не зберігали. Але вони можуть отримати таку можливість, у нас (в законопроєкті – ред.) це звучить наступним чином: «Для виконання визначених законодавством завдань територіальної оборони членам бойових підрозділів добровольчих загонів територіальних громад у тій місцевості, де введено план територіальної оборони, за окремими рішеннями головнокомандувача ЗСУ може надаватись право на зберігання індивідуальної зброї та боєприпасів до неї у місцях проживання», - повідомив Поданчук.

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Він також розповів про відбір кадрів до добровольчих загонів та поінформував, що членами бойових підрозділів добровольчих загонів тергромад будуть добровольці, які пройшли військову службу у ЗСУ або в інших складових сектору безпеки та оборони, пройшли професійний та психологічний відбір, підписали контракт резервіста територіального резерву, пройшли відповідну підготовку і мають теоретичні та практичні навички для виконання завдань.

За словами Поданчука, ініціатива створення загонів тероборони може бути виявлена будь-якою територіальною громадою, але кількість добровольчих загонів тергромад та кількість їх підрозділів визначає Командування територіальної оборони за погодженням з Командуванням Сил спеціальних операцій і керівництвом територіальних громад, і затверджує головнокомандувач ЗСУ з урахуванням адміністративно-територіального устрою.

Радник Офісу Президента України Олексій Арестович відзначив, що альтернативний законопроєкт про тероборону, поданий народним депутатом Андрієм Шараскіним, має декілька болючих ключових питань, які викликають багато дискусій. Зокрема йдеться про зберігання зброї вдома, порядок підпорядкування та порядок фінансування тероборони тощо.

На думку Арестовича, депутатський законопроєкт містить в собі високі ризики сепаратизму.