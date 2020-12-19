У РНБО обговорили перспективи відновлення системи біобезпеки

В Апараті РНБО відбулося перше засідання Комісії з біобезпеки та біологічного захисту в оновленому складі, під час якого обговорювалися можливості створення в Україні геномного центру та відновлення системи біобезпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Радбезу.

«Ми покладаємо великі надії на те, що комісія допоможе розв’язати проблеми у сфері біобезпеки. Наші фахівці мають допомогти країні», - заявив секретар РНБО Олексій Данілов, додавши, що одним з глобальних викликів нині є епідемія коронавірусної хвороби COVID-19.

Голова комісії, директор Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України академік Сергій Комісаренко назвав її головним завданням відновлення системи біобезпеки.

Він висловився за доцільність створення в Україні геномного центру, який міг би секвенувати геноми вірусів і бактерій, що циркулюють у країні, і прогнозувати можливі епідемії.

На засіданні обговорено питання щодо ролі та участі комісії у розробці Стратегії біобезпеки та біологічного захисту з урахуванням положень Стратегії забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту за принципом «єдине здоров’я» і Плану заходів з її виконання.

Заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко поінформував про ситуацію щодо COVID-19. Відбувся обмін думками щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби, а також ролі та участі комісії у подоланні наслідків епідемії.

Завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені О.О. Богомольця Ольга Голубовська звернула увагу, зокрема, на важливість розробки програми реабілітації осіб, які перехворіли на COVID-19, зважаючи на значне медикаментозне навантаження та наслідки хвороби. На її думку, представників експертного середовища потрібно активніше долучати до роботи над законопроєктами, які регулюють різноманітні питання медичної сфери.

Учасники засідання також розглянули питання щодо відновлення системи протиепідемічного захисту України.

Комісія з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО є робочим органом Радбезу та платформою для створення стратегічних документів у сфері біобезпеки та біологічного захисту.

Її склад затверджено Указом Президента від 10 грудня 2020 року.

Фото: РНБО