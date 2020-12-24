Разумков вважає можливим перегляд бюджету-2021

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прогнозує, що уряд і парламент будуть переглядати Закон про Державний бюджет на 2021-й рік.

Як передає Укрінформ, про це спікер сказав в інтерв'ю телеканалу "Рада".

"Якщо ми говоримо про перегляд бюджету, я думаю, що це також можливо, і колеги будуть ініціювати, я сподіваюся, і Кабінет Міністрів буде це робити. Багато що залежить саме від їх роботи і наповнення бюджету", - зазначив Разумков.

Голова ВР зауважив, що додаткові джерела фінансування повинні будуть направлятися на найменш захищені верстви населення. медицину, освіту, а також для підтримки літнього покоління.

"Тому, я впевнений, що так чи інакше будуть переглядати бюджет. Сподіваюся, що ми зможемо його зробити краще", - додав Разумков.

Спікер також виділив ключові галузі, які потребують першочергової підтримки держави - оборона та безпека, медицина та освіта.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 грудня ухвалила Державний бюджет на 2021 рік, яким передбачаються доходи у сумі 1,092 трлн грн, видатки – 1,328 трлн грн, дефіцит бюджету становитиме 5,5% ВВП.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше допустив можливість перегляду Держбюджету на 2021 рік після I кварталу наступного року.