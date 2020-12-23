Мінфін очікує, що доходи бюджету-2020 перевиконають на 13 мільярдів

Міністерство фінансів прогнозує, що цьогорічний план доходів держбюджету буде перевиконано на 13 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

Зазначається, що на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) достатня ліквідність, аби забезпечити необхідні платежі в 2020 році. Станом на 22 грудня 2020 на ЄКР було 60,7 млрд грн. Очікується, що перевиконання доходів держбюджету в цьому році становитиме 13 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 листопада Державною податковою службою вже виконані річні індикативні показники за доходами загального фонду державного бюджету. При річному розписі 458,3 млрд грн по платежах, які закріплені за ДПС, до загального фонду держбюджету на вказану дату вже надійшло 462,9 млрд грн.