Бюджет можуть переглянути після першого кварталу 2021 року - Шмигаль

В уряді припускають можливість перегляду державного бюджету на 2021 рік після І кварталу наступного року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на засіданні Кабінету Міністрів заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Важливою філософією цього бюджету (на 2021 рік – ред.) залишається реалістичність та збалансованість. Якщо ми будемо бачити збільшення виконання доходів держави, то після першого кварталу бюджет може бути переглянутий", - сказав Шмигаль.

Зокрема, за його словами, державний бюджет може бути переглянутий у частині збільшення деяких соціальних виплат.

Читайте також: Мінфін залучив понад 22 мільярди від продажу держоблігацій

«Тобто всі гроші, які ми заробимо понадпланово, як держава, підуть на зарплати та соціальні виплати», - пообіцяв Прем’єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 грудня ухвалила Державний бюджет на 2021 рік, яким передбачаються доходи у сумі 1,092 трлн грн, видатки – 1,328 трлн грн, дефіцит бюджету становитиме 5,5% ВВП.