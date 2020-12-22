Мінфін залучив понад 22 мільярди від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів 22 грудня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету 22,2 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 22 грудня 2020 року, до державного бюджету залучено 22 209 343 188,30 грн", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів 15 грудня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до бюджету 51,4 млрд гривень.

Україна 18 грудня 2020 року провела розрахунки за дорозміщенням єврооблігацій-2033 на суму 600 млн дол. із відсотковою ставкою 7,253%, загальна непогашена сума облігацій становить 2,6 млрд дол.