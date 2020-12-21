Нове розміщення ОВДП може зміцнити гривню - експерт

Нове розміщення Міністерством фінансів облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) може допомогти гривні зміцнитися.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні агентства.

У компанії нагадують, що у вівторок Мінфін проводитиме нове розміщення ОВДП. Це, на думку експертів "Альпарі", може сприяти зміцненню гривні.

За минулий тиждень курс національної валюти на міжбанку досяг позначки в 28,00 грн за 1долл. Офіційний курс гривні, що встановлюється НБУ, зріс із 27,96 грн за 1 дол. до 27, 82 грн за 1 дол.

Читайте також: Гривні прогнозують зміцнення протягом найближчого тижня

Як повідомляв Укрінформ, Україна минулого тижня провела розрахунки з дорозміщення єврооблігацій-2033 на суму 600 млн дол. зі ставкою 7,253%; загальна непогашена сума облігацій становить 2,6 млрд дол.