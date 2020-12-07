Гривні прогнозують зміцнення протягом найближчого тижня

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.

Про це йдеться в щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

«Цього тижня ми очікуємо помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн», - йдеться в повідомленні.

В Альпарі відзначають, що за тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,6-0,8%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,47 до 28,29 грн (-0,6%).

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час знизилися з 28,50/28,51 до 28,26/28,28 (-0,8%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 28,39/28,60 до 28,23/28,44 (-0,6%). При цьому спред між середнім продажем і середньої купівлею зберігся на рівні 0,7%.