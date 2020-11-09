Гривня цього тижня може трохи «відіграти» у долара

На поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні, готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9 / 28,1 грн.

Про це йдеться в коментарі старшого аналітика компанії "Альпарі" Вадима Іосуба, який передано у розпорядження Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн", - зазначає Іосуб.

За його словами, за минулий тиждень курс долара до гривні значно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 1,1-1,7%.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,45 до 28,14 грн (-1,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час знизилися з 28,61/28,63 до 28,12 / 28,14 (-1,7%).

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні гривня знизилася до долара та євро приблизно на однакову величину. Офіційний курс долара, встановлений НБУ, зріс за місяць з 28,2989 грн до 28,4383 грн (+ 0,49%).

Офіційний курс європейської валюти зріс за цей час з 33,1309 грн до 33,2984 грн (+ 0,51%). Приблизно таку ж динаміку показали за місяць курси готівкового ринку.

Практично однакове зростання долара і євро пов'язане з тим, що валютна пара EUR /USD на світовому ринку за підсумками місяця практично не змінилася, і залишилася поблизу 1,1710.