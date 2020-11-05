Мінфін не бачить ризиків для девальвації гривні – Марченко

У Міністерстві фінансів не бачать ризиків суттєвої девальвації гривні до кінця року.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю для порталу «Мінфін» сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба міністерства.

"Для Мінфіну курс гривні до долара США є виключно технічним показником, який використовується для розрахунків бюджетних показників. У мене немає страхів щодо коливань обмінного курсу гривні до долара США і я не бачу ризиків суттєвої девальвації до кінця року. Немає й фундаментальних макроекономічних чинників щодо цього. Але знову ж таки, з огляду на важко передбачуваний глобальний ефект для економіки внаслідок поширення пандемії COVID-19, прогнозувати значення високоволатильних показників доволі складно", - сказав Марченко.

Він зазначив, що курсова динаміка, окрім безпосередньо монетарної політики, формується під дією низки зовнішніх та внутрішніх чинників, як фундаментальних, так і ситуативних. При цьому, відповідно до положень чинного законодавства, відповідальним за валютно-курсову політику є Нацбанк, який не протидіє фундаментальним ринковим чинникам, а лише згладжує надмірні курсові коливання та забезпечує підтримку цінової стабільності.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні гривня знизилася щодо долара і євро приблизно на однакову величину. Офіційний курс долара, встановлений НБУ, зріс за місяць з 28,2989 грн до 28,4383 грн. Офіційний курс європейської валюти зріс за цей час з 33,1309 грн до 33,2984 грн.

Разом з тим, середньорічний курс долара на 2021 рік, за яким розраховується Державний бюджет, становить 29,1 грн за долар.