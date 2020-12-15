Мінфін залучив рекордні 51,4 мільярда від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів 15 грудня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету 51,4 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Мінфін здійснив рекордне залучення коштів на аукціонах ОВДП на фінансування державного бюджету. Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам сім випусків цінних паперів в національній валюті і два - в іноземних валютах. Строк обігу пропонованих державних облігацій в гривні – 3 місяці, 6 місяців, 7 місяців, 1 рік, 1,5 року, 3 роки та 5 років, в доларах США - 1 рік і в євро – 1 рік. За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 51 439 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Від розміщення державних цінних паперів в національній валюті до державного бюджету було залучено 42,1 млрд гривень. Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП становила 10,0%, 6-місячних – 10,5%, 7-місячних – 10,75%, 1-річних – 11,56%, 1,5-річних – 11,7%, 3-річних – 11,98%, тоді як 5-річних – 12,18%.

У свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 266 млн дол. та 56,7 млн євро. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП в доларах США становила 3,8%, а в євро – 2,5%.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів 8 грудня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до бюджету 15,96 млрд гривень.