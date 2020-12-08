Мінфін залучив до бюджету іще 16 мільярдів від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів 8 грудня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету 15,96 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам сім випусків цінних паперів в національній валюті і один - в іноземній. За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 15 963 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Строк обігу пропонованих державних облігацій у гривні – 3 місяці, 6 місяців, 1 рік, 2 роки, 4 роки та 5 років, а в доларах США - 1 рік.

Від розміщення державних цінних паперів у національній валюті до державного бюджету було залучено 10 199 млн грн.

Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП становила 10,0%, 6-місячних – 10,49%, 1-річних – 11,22%, 2-річних – 11,67%, 4-річних – 11,89%, тоді як 5-річних – 12,04%.

У свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 204 млн дол. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП в доларах США становила 3,79%.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів 1 грудня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету 2,66 млрд грн.