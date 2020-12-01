Мінфін продав держоблігації майже на 2,7 мільярда
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
Міністерство фінансів запропонувало інвесторам три випуски ОВДП в національній валюті зі строком обігу 3 місяці, 1 та 3 роки. У міністерстві зазначають, що найбільший попит був на тримісячні ОВДП, від розміщення яких до державного бюджету було залучено 1,96 млрд грн. Середньозважена ставка дохідності за ними – 9,89%.
Від розміщення гривневих однорічних облігацій до державного бюджету було залучено 532 млн грн, а від розміщення трирічних – 172 млн грн. Середньозважена ставка дохідності за однорічними паперами становила 10,93%, за трирічними 11,62%.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів 24 листопада на аукціоні з розміщення ОВДП залучило до бюджету 16,77 млрд грн.