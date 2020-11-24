Мінфін продав держоблігацій іще на 16,8 мільярда

Міністерство фінансів 24 листопада на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до бюджету 16,768 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.

"Сьогодні на аукціонах ОВДП Міністерство фінансів запропонувало інвесторам п'ять випусків цінних паперів в національній валюті і один - в іноземній. За підсумками аукціонів до державного бюджету залучено в еквіваленті 16 768 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що строк обігу пропонованих державних облігацій у гривні – 4 місяці, 6 місяців, 1 рік, 3 роки та 4 роки, а в євро - 1 рік.

Від розміщення державних цінних паперів у національній валюті до державного бюджету було залучено 11 445 млн гривень. Середньозважена дохідність 4-місячних ОВДП становила 10,0%, 6-місячних – 10,25%, 1-річних – 10,75%, 2-річних – 11,4%, тоді як 4-річних – 11,7%.

У свою чергу, від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 157,7 млн євро. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП в євро становила 2,45%.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів 17 листопада на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до бюджету 2,5 млрд грн.