Вартість державних запозичень зростає четвертий місяць поспіль – Данилишин

Вартість державних запозичень зростає з липня 2020 року, що уповільнює темпи залучення коштів для фінансування держбюджету.

Як передає Укрінформ, про це голова ради Національного банку Богдан Данилишин написав у Фейсбуці.

«Після досягнення мінімальних значень у липні 2020 року вартість державних запозичень зростає четвертий місяць поспіль, що позначається на уповільненні темпів залучення коштів для фінансування Державного бюджету України, зважаючи на несхильність Міністерства фінансів до суттєвого підвищення ставок за ОВДП», - написав Данилишин.

За його словами, у листопаді до держбюджету залучено лише 7,9 млрд грн, у тому числі 374 млн грн на останньому аукціоні 17 листопада 2020 року. Це свідчить, наголошує голова ради НБУ, про складність подальшого утримування ставок на поточному рівні.

Він також відзначає, що дохідність операцій з ОВДП на вторинному ринку перевищує вартість розміщень на первинних аукціонах Мінфіну на 0,5-1,0 в. п., що посилює тиск на доходність та звужує простір для проведення міністерством операцій з первинного розміщення ОВДП.

«Негативний вплив на обсяг ліквідності на вторинному ринку здійснює також вихід нерезидентів з ОВДП, частка яких скоротилася до 8,5% від загального обсягу ОВДП в обігу порівняно з 14,2% на початок року (скорочення на 41,2 млрд грн)», - констатував Данилишин.

Зважаючи на уповільнення темпів залучення коштів на внутрішньому ринку та обмежений доступ до міжнародних ринків капіталу через невизначеність, пов’язану зі співробітництвом з МВФ, виконання плану запозичень до кінця поточного року без суттєвого підвищення вартості державних запозичень є вкрай ускладненим, наголошує Данилишин. Він впевнений, що у період надзвичайних ситуацій або системних негативних явищ в економіці доцільним є застосування Національним банком ширшого інструментарію впливу на економічну активність, включно з можливістю сприяння ним розширенню фіскальних можливостей уряду за допомогою операцій з державними цінними паперами.

«Активна участь центрального банку на ринку ОВДП дозволить зменшити «ефект витіснення», за якого уряд вимушений підвищувати ставки за своїми запозиченнями з метою фінансування видатків»,- підкреслив голова ради НБУ.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів 17 листопада на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик залучило до бюджету 2,5 млрд грн. Від розміщення гривневих однорічних цінних паперів до державного бюджету було залучено 298,6 млн грн, від трирічних – 75,3 млн грн. Від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП було залучено 76 млн дол.