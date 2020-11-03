Мінфін продав держоблігацій іще майже на 2 мільярди

Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 3 листопада залучило до державного бюджету 1,96 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 3 листопада 2020 року, до державного бюджету залучено 1 955 053 000,00 грн", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 27 жовтня залучило до держбюджету 395,6 млн грн.